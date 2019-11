«Ich massregle doch keine Wichser mit Schnurrepflutteri»

Sie sind die momentan wohl populärste Band der Deutschschweiz: Patent Ochsner. Die Berner Musiker rund um Frontmann Büne Huber touren derzeit durch das Land und machen am Samstag in der Kupferschmiede Langnau Halt. Als Patent Ochsner im Dezember 2015 das letzte Mal in Langnau spielten, mochte Frontmann Büne Huber im Nachhinein gar nicht rühmen.