Hightechfirma investiert kräftig 

Mit innovativen Konzepten hat sich die 1995 gegründete Burgdorfer Firma Asic Robotics AG zu einem der weltweit führenden Anbieter von Roboterlösungen gemausert. Die Ingenieure des Hightech-Unternehmens haben Anlagen in europäischen Ländern ebenso realisiert wie in China, Singapur, Kanada, USA und Puerto Rico. In diesem Jahr mit dem Unternehmerpreis des Espace Mittelland ausgezeichnet, will Asic Robotics weiter wachsen.