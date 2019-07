Hansdampf im Spital

Wie ein roter Faden zieht sich das Engagement im Dienst der Gesellschaft und der Politik durch das Leben von Bernhard Antener: 24 Jahre amtierte der heute 60-jährige Sozialdemokrat als Gemeindepräsident von Langnau, 16 Jahre gehörte er dem bernischen Grossen Rat – inklusive Präsidium 2013/2014 – an. Seit 2017 könnte es der Ausdauersportler ruhiger angehen. Doch davon will Antener offenbar nichts wissen: Er sitzt im Stiftungsrat Berner Rehazentrum Heiligenschwendi und steht der Genossenschaft Dedica (Interessenvereinigung spezialisierter Berner Langzeitpflege-Institutionen) sowie der Pro Senectute Kanton Bern je als Präsident vor.

Und als wäre dies nicht schon genug, besetzt der Rechtsanwalt seit einem Jahr ein Verwaltungsratsmandat beim Bahnunternehmen BLS. Trotzdem sagt Antener: «Nach dem Rücktritt als Gemeindepräsident habe ich den Beschäftigungsgrad im Büro nicht erhöht, sodass ich eine deutliche Entlastung spüre.» Er sei weniger unterwegs, und an den Abenden und Wochenenden sei es viel ruhiger als noch vor eineinhalb Jahren. Zu ruhig.

Der Reiz

Jetzt hat der Langnauer das Verwaltungsratspräsidium der Regionalspital Emmental AG übernommen. Eine strategische Führungsaufgabe, die auch ein Mann mit guter politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Vernetzung nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln kann. «Das wird sehr anspruchsvoll sein», betont Bernhard Antener. Doch gerade solches reize ihn. Denn: «Das Spital Emmental ist für unsere Region ein unheimlich wichtiges Thema.» Gerade darum sei es im Sinn einer vertrauensbildenden Massnahme wichtig, dass der Kopf des Verwaltungsrats ein Emmentaler sei.

Die Anleihe

Etwas steht für Antener fest: Der von seiner Vorgängerin Eva Jaisli festgelegte Kurs wird weiterverfolgt. Durch ihre Marschrichtung hat sie die beiden Standorte Langnau und Burgdorf gestärkt und deren Position gefestigt. Eine Strategie, die namentlich durch die Finanzierung des Neubaus mittels Aufnahme einer Anleihe von 75 Millionen Franken am Markt allerdings auch Risiken birgt: «Es gibt keine Aufgaben, die nur Chancen beinhalten. Und dies gerade in einem Bereich, der derart unter Druck ist sowie im Rampenlicht und in der Kritik steht.» Fakt sei, dass sich der Verwaltungsrat mit der Refinanzierung der 2023 auslaufenden Anleihe auseinandersetze.

Die Gratwanderung

Beruhigend sei es zu wissen, «dass unser Spital gut aufgestellt ist und dies vom Kanton Bern anerkannt wird». Trotzdem bleibe die Situation fragil und damit eine Gratwanderung: «Wir wollen eine wohnortsnahe erweiterte Grundversorgung sicherstellen», sagt Antener. Mit gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, umfassenden Dienstleistungen und einer Topinfrastruktur soll der Versorgungsgrad gesteigert und ein Wachstum erzielt werden. Allerdings nicht ein Wachstum durch unnötige Leistungen und Eingriffe. Sondern: «In den letzten Jahren konnten wir Vertrauen zurückgewinnen. Aber wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, zumal wir eine noch bessere Abdeckung anstreben.»

Die Kostengünstigkeit

Zentral ist für Bernhard Antener ob all dieser Investitionen, «dass alle Leute im Emmental ihre beiden Spitäler auch zu ihrer Nummer eins machen und nicht nach Bern abwandern». Die Treue der Emmentalerinnen und Emmentaler zu ihrem Spital sei ein entscheidender Faktor für das Gedeihen einer wohnortsnahen akut-somatischen und psychiatrischen erweiterten Grundversorgung in der Zukunft, ist er überzeugt. Wer trotzdem lieber Kliniken im Grossraum Bern aufsuche, müsse sich dann nicht verwundert die Augen reiben, wenn Angebote im Emmental wegfallen würden.

«Wenn wir überleben wollen, müssen wir einfach besser sein als die anderen.»Bernhard Antener, Verwaltungsratspräsident der Regionalspital Emmental AG

Für Antener steht fest: «Wenn wir überleben wollen, müssen wir einfach besser sein als die anderen». Dieses Streben nach oben betrifft jedoch nicht nur die medizinischen Leistungen, sondern auch die Finanzen. Aber auch in diesem Bereich könnten sie sich sehen lassen: «Bezüglich Kostengünstigkeit belegen wir von den 26 Krankenhäusern auf der Spitalliste die Plätze 5 und 7.»

Die Spitalliste

Das Thema Spitalliste – sie wurde am 1. Juli von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg präsentiert – hat auch im Emmental für ungläubiges Kopfschütteln gesorgt. Dies hat mindestens drei Gründe: Die stationären Leistungsaufträge im Bereich der Augenheilkunde wurden dem Standort Burgdorf entzogen. Zudem soll man in Langnau fortan ohne Bauchchirurgie und Gastroenterologie auskommen müssen. Und dies, obwohl alle Voraussetzungen inklusive Mindestfallzahlen erfüllt würden. Gegen diese drei Entscheide hat das Spital Emmental nun beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde eingereicht.

Die Kritik

Er habe Verständnis, wenn man sage, für medizinische Eingriffe müsse Routine vorhanden sein, betont der neue Verwaltunsgratspräsident, «doch die aktuelle Spitalliste zeigt, dass bei uns dem Fakt, dass ein Arzt in Langnau und Burgdorf operiert, nicht Rechnung getragen wird. Es macht doch keinen Sinn, wenn ein Arzt in Burgdorf Eingriffe machen darf, aber in Langnau nicht.» Antener ärgert sich und stellt die Frage in den Raum: «Wo bleibt denn die unternehmerische Freiheit eines Spitals, seine Infrastruktur und Abläufe zu optimieren?»

«Für den Kanton sind wir primär ein Kostenproblem.»Bernhard Antener

So richtig ärgern kann sich Bernhard Antener auch, wenn er an die finanziellen Folgen ambulanter Eingriffe denkt, die in den letzten Jahren massiv häufiger vorgenommen wurden. Denn: «Bei jedem Eingriff legten wir drauf.» Deshalb würden die Abläufe stets optimiert und die Prozesse in neuer Infrastruktur schlanker gemacht. So könne die Kostendeckung inklusive ambulante Notfälle auf über 90 Prozent gesteigert werden.

Die Fazite

Ernüchternd fällt das Fazit aus, wenn Bernhard Antener die Erfahrungen beziehungsweise das Empfinden in den beiden Verwaltungsräten von BLS und Spital Emmental vergleicht. Beim bernischen Bahnunternehmen werde rasch einmal die Bedeutung als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor genannt. Dass dem Spital Emmental mit 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine ähnliche Bedeutung beigemessen werde, stelle er nur in Ansätzen fest: «Für den Kanton sind wir primär ein Kostenproblem.»

«Wenn in einem Positionspapier, in dem Chancen und Risiken abgewogen werden, die Spitalpolitik als grösstes Risiko genannt wird, stimmt ganz sicher etwas nicht.»Bernhard Antener

Nicht erfreulich sei zudem, dass das Vertrauen in den Eigentümer, den Kanton Bern, nach dem negativen Investitionsentscheid 2011 bei vielen Entscheidungsträgern im Spital noch immer «an einem ganz kleinen Ort ist». Wenn er dazu beitragen könne, dass dieses Vertrauensverhältnis etwas grösser werde, habe er ein Ziel erreicht. Denn für Bernhard Antener steht fest: «Wenn in einem Positionspapier, in dem Chancen und Risiken abgewogen werden, die Spitalpolitik als grösstes Risiko genannt wird, stimmt ganz sicher etwas nicht.»