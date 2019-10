Haller folgt auf Kurz

Burgdorf ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Stadtentwicklerin Birgit Kurz fündig geworden: Der 55-jährige Felix Haller, der seit 2011 Leiter Bau und Planung in der Berner Vorortsgemeinde Wohlen ist, wechselt auf Anfang des nächsten Jahres in die Zähringerstadt. Nach seiner Ausbildung zum Landschaftsgärtner studierte er Landschaftsarchitektur in Rapperswil SG. Im Jahr 2018 schloss er zudem an der Universität Freiburg die Weiterbildung zum Mediator ab.