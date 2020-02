Grosse Hanf-Indooranlage entdeckt

In Lützelflüh sind die Betreiber einer Indoor-Hanfanlage aufgeflogen. Mehr als 4200 erntereife Pflanzen fand die Berner Kantonspolizei in einem Industriegebäude an der Emmentalstrasse, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Ein 36- und ein 34-jähriger Mann wurden vorläufig festgenommen.