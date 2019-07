Grosse Betroffenheit nach Bauernhaus-Brand

Seit dem Brandausbruch sind zwar schon dreieinhalb Stunden vergangen. Doch die Rauchschwaden, die in den Himmel steigen, sind immer noch von weitem sichtbar. Je näher man kommt, desto deutlicher wird das Ausmass des Brandes. Vom Bauernhaus mitten in Alchenstorf ist nur noch eine Ruine übrig. Die Feuerwehr spritzt von der Autodrehleiter und vom Boden aus Wasser, die Greifzange eines Baggers räumt verkohlte Balken weg. Es riecht nach Rauch.

Neben dem niedergebrannten Haus steht Mark Gerber, der stellvertretende Regierungsstatthalter. Er rekapituliert: Der Alarm war am Freitagmorgen kurz vor 6.20 Uhr ausgelöst worden. «Die Feuerwehr war sehr rasch vor Ort, doch da stand der Dachstock des Ökonomieteils bereits in Vollbrand.» Das Bauernhaus zu retten, war unter diesen Umständen unmöglich. Die Feuerwehrleute schafften es aber, dass das Feuer nicht auf die umliegenden Gebäude übergriff. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind zurzeit noch unklar.

Tiere gerettet

Die Bauernfamilie, die im Haus wohnte, konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Sie blieb unverletzt. «Für die Familie wurde bereits eine vorübergehende Wohnlösung gefunden», erklärt Mark Gerber. Der Wohnteil ist zwar nicht komplett niedergebrannt, aber wegen Löschwasser und Russ komplett unbewohnbar.

Im Stall befanden sich mehrere Dutzend Schweine. «Trotz raschem Feuerwehreinsatz konnten nur einzelne Tiere gerettet werden», schrieb die Kantonspolizei in einem ersten Communiqué. Später tönt es deutlich positiver: Nachdem die eingestürzten Gebäudeteile gesichert sind, können Feuerwehrleute zu den Ställen vordringen. Sie treffen dort Mutterschweine und – zum Teil erst wenige Stunden zuvor geborene – Ferkel. Sie leben. Die Feuerwehrleute tragen sie in Körben nach draussen. Am Mittag zieht Mark Gerber Bilanz: «Der Grossteil der Tiere konnte gerettet werden.» Wenigstens das.

Erinnerungen an 1940

Nebenan stehen mehrere Leute und blicken nachdenklich auf das Geschehen bei der Brandruine. «Es ist furchtbar», sagt eine Frau aus dem Dorf. Sie sei um sechs Uhr aufgestanden, ein paar Minuten später habe sie es plötzlich «chlepfen» gehört. Sie ging nachschauen – das Haus war zu diesem Zeitpunkt schon in Vollbrand. «Sehen Sie», sagt sie, zückt das Handy und zeigt einen kurzen Film, den sie aufgenommen hat.

Das Haus wurde bereits einmal ein Opfer der Flammen. Der Alchenstorfer Dorfbrand vor fast 80 Jahren zerstörte gleich mehrere Häuser: «Sieben Firsten haben damals gebrannt», erklärt die ältere Frau. Das Datum hat sich tief im Gedächtnis eingeprägt. Es war der 8. August 1940. Schon damals waren Anteilnahme und Solidarität im Dorf gross. Das ist auch diesmal so: Für die Gemeindebehörden steht jedenfalls sofort fest, dass für die betroffene Familie ein Spendenkonto eingerichtet wird.

Weitere Beiträge aus der Region Emmental