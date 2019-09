Gemeinsam gegen invasive Pflanzen

«Eigentlich meinte ich, schon viel über Neophyten zu wissen, aber ich habe trotzdem heute viel gelernt.» Dies der Kommentar eines der über 50 Besucherinnen und Besucher, die sich am Samstagvormittag in der alten Turnhalle Preisegg versammelt hatten. Der Vortrag von Erwin Jörg von der Abteilung Naturförderung des Kantons Bern war auch anschaulich und informativ. So präsentierte er nach einem allgemeinen Teil Problempflanzen und zeigte auf, wie man diese bekämpft. Da viele invasive Pflanzen falsch entsorgt würden, könnten sich diese nur um so besser verbreiten. Aber die Gemeinde Hasle wirke da vorbildlich, so Jörg.