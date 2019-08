Fertig Käfelet im Gartencafé

Ein Spielplatz und ein Gehege mit Hühnern und Kaninchen.

Das kam offenbar sowohl bei den Oberburgern wie auch bei den Passanten gut an. Sie hielten nicht nur mit dem Auto an, bald strömten sie auch zu Fuss und per Velo herbei. Auch den Kindern gefiel es auf dem Spielplatz und beim Gehege mit Hühnern und Kaninchen.

«Das Geschäft lief gut»

«Das war 2006», erzählt die Wirtin. Von Beginn an halfen ihre Schwester und ihre Eltern. «Mutter Ruth gärtnert fürs Leben gern, und Vater Werner spielte den Hausmeister, kaufte ein und machte immer wieder Montagen und Reparaturen.»

Das Geschäft lief so gut, dass bald bis zu acht Teilzeitangestellte, Frauen aus dem Dorf, dazukamen. Offen war das Café unter der Woche, von Mai bis September, bei schönem Wetter. Ab und zu gab es auch einen Brätliabend.

«Dass ich jetzt noch eine Ausbildung als Pflegefachfrau mache, ist nicht der einzige Grund für die Schliessung.»Wirtin Franziska Lüthi

«Wir hatten es schön, das Café war eine Abwechslung, und es entstanden viele Freundschaften und interessante Gespräche», schaut Ruth Lüthi zurück. Aber da beide Töchter noch einen Teilzeitjob haben – für den Lebensunterhalt reichte das Café nicht –, wurde es mit den Jahren zu viel für die Familie.

Es kam alles zusammen

«Dass ich jetzt noch eine Ausbildung als Pflegefachfrau mache, ist nicht der einzige Grund für die Schliessung», sagt Franziska Lüthi. «Es kam einfach alles zusammen: Meine Schwester hat ihr Arbeitspensum aufgestockt, und meine Eltern möchten sich zur Ruhe setzen. Als mir dann bei einem Einbruch nach dem 1. August noch die Kasse mit dem ganzen Wochenverdienst geklaut wurde, hatte ich genug.»

Selber im Garten sitzen

Am 28. September ist nun Schluss. Die Gartenmöbel will Lüthi versteigern. Was mit den 17 Aren Land passiert, ist noch unklar. «Wir sitzen halt jetzt selber im Garten, wenn wir Zeit haben», meint Franziska Lüthi. «Und die Eltern werden hoffentlich ab und zu zu Besuch bekommen, damit sie den Betrieb nicht zu sehr vermissen.»

