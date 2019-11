«Falsche Polizisten» erbeuten 16’000 Franken

Die Masche der Gauner ist immer die gleiche: Sie rufen Bürgerinnen und Bürger an und geben sich am Telefon als Mitarbeitende der Polizei oder der Kriminalpolizei aus. Sie behaupten, sie würden Ermittlungen zu Einbruch-, Raub- oder Betrugsdelikten führen. Dann geben sie an, die angerufenen Personen müssten aus Sicherheitsgründen Bargeld von der Bank abheben und an die Polizei übergeben. Diese würde das Geld dann in Sicherheit aufbewahren. Teilweise wollten die «falschen Polizisten» für die Geldübergabe auch ein öffentlich zugängliches Versteck vereinbaren, zum Beispiel bei einer Sitzbank oder bei einem Grüncontainer.