Fahrerflucht unter Drogeneinfluss

Im Bereich des Poststrasse-Kreisels in Burgdorf wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern ein Auto zur Kontrolle anhalten. Der Lenker des Autos beschleunigte daraufhin jedoch unvermittelt und fuhr via Kirchbergstrasse in Richtung Dammweg davon, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern heisst. Umgehend verfolgte die Patrouille den Fahrer: via Felseggstrasse/Kirchbergstrasse bis zum Typonsteg. Dort stieg der Mann aus dem Auto und flüchtete zu Fuss über den Typonsteg in das Gyrischachenquartier.