Er möchte die Fussgängerstreifen sicherer machen

Auf der Zürich-Bernstrasse donnert ein Lastwagen vorbei, das Auto dahinter hält beim Fussgängerstreifen an. Walter Steck aus Koppigen spaziert auf die andere Seite. Beim blauen Verkehrsschild hält er an. «Das Schild sieht man in der Nacht kaum», sagt Steck. Er kann sich noch gut an einen nassen Novemberabend erinnern. «Auf dem Nachhauseweg ist mir aufgefallen, wie schlecht die Fussgängerstreifen zu erkennen sind», so der 74-Jährige. Das sei gefährlich, besonders bei Dunkelheit und Regen.