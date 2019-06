Ende Jahr schliesst der Emmenhof

Als wär es gestern gewesen, erinnert sich Werner Schürch an den Tag, als er zusammen mit seiner Mutter in der Küche des Gasthofs Emmenhof in Burgdorf stand und für 120 Soldaten Schnitzel und Pommes frites machte. Das war 1982. Im gleichen Jahr übernahm er zusammen mit seiner Frau Margrit die Führung des Traditionshauses an der Kirchbergstrasse 70. Zuvor hatten bereits Schürchs Grossvater sowie sein Vater, die beide Pferdehändler waren, gewirtet. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten die Ehefrauen.