Anderthalb Jahre ist Walter Sutter (SVP) nun im Amt. Als Gemeindepräsident von Langnau startete er mit einer Entschädigung von jährlich 35'000 Franken. So ist es im Personalreglement der Gemeinde festgeschrieben. Ab dem 1. Juni sollen es 60'000 Franken sein, wenn es nach dem Willen des Gemeinderates geht. Am kommenden Montag kommt die Teilrevision des Personalreglements in den Grossen Gemeinderat (GGR). Stimmt das Parlament zu, gewährt es dem Langnauer Gemeindepräsidenten also eine Lohnerhöhung von knapp 71 Prozent.