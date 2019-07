Ein Dorf im Tanzfieber

Es ist kurz vor neun Uhr am Freitagmorgen in Röthenbach. Während einzelne Tagesbesucher noch einen der letzten Parkplätze im Dorf suchen, haben sich die geübten Festivalbesucher schon auf der grünen Wiese bei den drei grossen Zelten versammelt. Es lockt das morgendliche Yoga bei Ursi Bonhage oder eine Einführung in die Franklin-Methode – laut Ausschreibung handelt es sich dabei um «imaginative Bewegungspädagogik». In den zwei Zelten herrscht eine ruhige, friedliche Stimmung.