Die Trinkwasserinitiative wühlt auch die Bio-Bauern auf

«Auch die Politik und die Agrarindustrie müssen merken, dass sich etwas ändern muss.»Bio-Bauer Martin Wiedmer

«Grundsätzlich geht die Initiative in die richtige Richtung», sagt Martin Wiedmer. Es brauche einen gewissen Druck. Allein die Lancierung der Initiative habe bewirkt, dass die Landwirte für einen zurückhaltenden Umgang mit Pflanzenschutzmitteln sensibilisiert wurden.

«Auch die Politik und die Agrarindustrie müssen merken, dass sich etwas ändern muss», sagt der Bio-Bauer. Trotzdem werde er die Initiative ebenso ablehnen, wie Niklaus Wittwer aus Rüderswil . Denn Wiedmer hat Angst, dass der Bundesrat die Forderungen allzu eng auslegen könnte.

Seine Zweifel beziehen sich nicht auf das Verbot der Pestizide, wobei auch hier noch unklar ist, ob künftig alle Mittel zulässig wären, die aktuell im Bio-Landbau erlaubt sind.

Das Problem mit dem Futter

Es ist eine andere Passage im Initiativtext, die laut Wiedmer grosse Auswirkungen haben könnte auf die Truber Bauern. Nämlich jener Teil, der einen Tierbestand verlangt, «der mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden kann».

«Im Bio-Landbau wäre die Schweine- und Hühnerhaltung in unserem Gebiet nicht mehr möglich.» Martin Wiedmer

Die Landwirte könnten also kein Ergänzungsfutter mehr zukaufen. Für die bedarfsgerechte Versorgung seiner Milchkühe brauche er aber etwas Kraftfutter und Luzernewürfel, was er auf seinem Betrieb nicht selber produzieren könne. Und Wiedmer weiss: «Im Bio-Landbau wäre die Schweine- und Hühnerhaltung in unserem Gebiet nicht mehr möglich.»

Als Erhebungsstellenleiter sieht er in manche Betriebe seiner Berufskollegen und weiss, wie gross die Unsicherheit ist: «Was, wenn einer in ein paar Jahren keine Eiweissträger mehr kaufen kann, aber in einen Stall investiert hat, den er über 20 bis 30 Jahre abschreiben muss?», stellt Wiedmer die rhetorische Frage.