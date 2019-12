Die Suppenküche hilft gegen die Einsamkeit zur Weihnachtszeit

Weihnachten – wie geht es dir in dieser Zeit? Aschi überlegt einen Moment. Schliesslich sagt er: «An Weihnachten ist das Leben nicht schwieriger als sonst.»

Aschi, markanter Schnauz, vorne kurze und hinten lange Haare, ist in Burgdorf stadtbekannt. Er verkauft das Strassenmagazin «Surprise», grüsst auf der Strasse jede und jeden. Früher habe er als Koch gearbeitet, erzählt er. Heute sei das nicht mehr möglich, wegen seiner Krankheit. Leukämie. Vor vierzehn Jahren wurde er Strassenverkäufer, mittlerweile ist er 62-jährig und lebt zusammen mit seiner Frau in Burgdorf. Geschenke stehen für die beiden nicht im Vordergrund an Weihnachten; «wir schenken uns lieber unter dem Jahr etwas».