Die Strapazen gemeistert

«Der Pamir Highway liegt hinter uns. Von Osch fahren wir in rasantem Tempo auf Naturstrassen in zwei Etappen über Berge mit wunderbaren Ausblicken auf die kirgisische Landschaft bis nach Balytschy am See Issyk Kul. Er liegt auf 1600 Meter über Meer, ist 180 Kilometer lang, 60 Kilometer breit und fast 700 Meter tief.