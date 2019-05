Die OGA hat einen neuen Chef

Elfmal war Ueli C. Gerber an vorderster Front dabei. Neunmal war er in der Geschäftsleitung der Oberemmentalischen Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung (OGA) für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing verantwortlich, die beiden letzten Male amtete er als Präsident. Letzthin haben die Gewerbevereine des ehemaligen Amtes Signau nun seinen Nachfolger bestimmt: Die nächste OGA wird unter der Leitung von Roland Zaugg organisiert. Bisher war er in der Geschäftsleitung für den Bau und die Infrastruktur verantwortlich.