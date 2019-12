Die intelligente Beleuchtung bewährt sich

Bevor in Trubschachen ein Umdenken einsetzte, verbuchte Theo Rüegger noch 18’838.75 Franken pro Jahr. So viel gab die Gemeinde für den Strom der Strassenbeleuchtung aus. Als die Wende vollzogen war, waren es bloss noch 4’131.25 Franken. Das freut den Finanzverwalter, dass die Energiekosten in diesem Bereich seit dem Jahr 2018 massiv tiefer ausfallen.