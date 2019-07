Die erste Panne schon am Bodensee

«Unser Abenteuer beginnt am Freitagmorgen, 19. Juli. Nach dem Start in Burgdorf verlassen wir – mein Bruder Peter und ich, Urs – das Emmental und fahren dem Bodensee zu. Beim Mittagshalt auf dem Rastplatz St. Margrethen müssen wir das erste Problem lösen – oder besser gesagt, wir versuchen es. Mit der Hinterradbremse unseres Opel Corsa ist etwas nicht in Ordnung. Probleme hat aber auch unser Partnerteam aus Bern, das ebenfalls mit einem Corsa unterwegs ist. Trotzdem fahren wir weiter via Bregenz nach Lindau.