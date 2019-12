Die blaue Zone verschwindet aus Langnau

Es ist keine drei Jahre her, dass in Langnau letztmals über das Parkplatzreglement debattiert wurde. Jetzt wurde es schon wieder angepasst. Denn in Sachen Parkieren stünden einige Änderungen bevor, sagte Thomas Gerber (BDP), als er dem Parlament die Revision schmackhaft machte. Sobald die Überbauungen auf dem Bärenplatz und beim Ilfiskreisel realisiert werden, fallen dort Abstellmöglichkeiten weg.