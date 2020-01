«Die Atmosphäre ist unglaublich»

Vanessa Schmid, was war es für ein Gefühl, als du das erste Mal ins olympische Dorf kamst?

Es war schon ein wunderbares Gefühl. Die Atmosphäre hier ist unglaublich, es gibt so viel zu sehen, und Athleten aus aller Welt sind zusammengekommen.

Du sprichst die anderen Athleten an. Hat man mit denen Kontakt?

Ja, während der Freizeit sind die meisten unten beim Zelt, dort haben wir die Möglichkeit, mit den anderen Sportlern Pins auszutauschen, auf denen das Wappen oder die Flagge des Landes abgebildet ist. So hat man recht schnell miteinander zu tun.

Und wie verständigt ihr euch da?

Die Hauptsprache ist schon Englisch.

Ist das ein Problem?

Nein, überhaupt nicht.

Worüber spricht man denn da so?

Schon auch über Sport, aber hauptsächlich darüber, wo die anderen herkommen.

Kann man sich das Ganze etwa vorstellen wie ein grosses Schullager?

Also, na ja, es ist etwa so, wie wenn wir sonst ins Trainingslager fahren, einfach viel grösser. Wir haben zum Beispiel einen genauen Plan, was wann ist und wann wir wo sein müssen. Ausserdem müssen wir immer geschlossen als Mannschaft beim Essen erscheinen.