Hohe Kosten wegen Erdbebensicherheit

Kaum zu glauben, dass in dem seit Monaten eingerüsteten Gebäude ab 10. August wieder Berufsschülerinnen und -schüler unterrichtet werden sollen. Denn mit Ausnahme der Treppe scheint im Schulhaus des Bildungszentrums Emme an der Zähringerstrasse 13 in Burgdorf kein Stein auf dem anderen geblieben zu sein. Es wird gebohrt, gehämmert, geschliffen. Lüftungstechniker, Elektromonteure, Maurer, Spengler und Planungsfachleute sind seit einem halben Jahr an der Arbeit. «Wir freuen uns auf das frisch sanierte und umgebaute Schulhaus, sodass wir die jetzigen Umstände gerne in Kauf nehmen», sagt Thomas Wullimann, Direktor des Bildungszentrums, bei einem Ortstermin auf der Baustelle.