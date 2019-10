Der totgesagte Märit lebt neu auf

Am 31. Oktober ist es so weit: In Signau findet ein Jahrmarkt statt. Seit 1996 gehört der jeweils im Frühling und Herbst stattfindende Anlass wieder zur Tradition in der Gemeinde. Zuvor hatte es eine 22-jährige Pause gegeben.

Aber eigentlich gehörte der Märit immer schon dazu. 1622 sei er in den Geschichtsbüchern erstmals erwähnt worden, hatte Susanne Glücki, die Marktverantwortliche des Gewerbevereins, vor sechs Jahren gesagt.

Damals stand es schlecht um den Event. Die Organisatoren versuchten, ihm neues Leben einzuhauchen, indem sie ihn unter ein Motto stellten. Dann probierten sie, den Frühjahrsmarkt attraktiver zu gestalten, indem sie ihn gleichzeitig mit der Fête de la Musique stattfinden liessen und beides auf einen Samstag legten.