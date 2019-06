Der Käsereiweg wird saniert

Beim Käsereiweg in Wiler stehen Sanierungsarbeiten an. So müssen die alte Wasserleitung ersetzt werden, der Strassenoberbau und die Entwässerungs- und Kanalisationsleitungen saniert oder ersetzt werden, auch die Beleuchtung erhält eine Erneuerung.

Den Kredit von 350'000 Franken hat die Gemeindeversammlung am Mittwoch einstimmig genehmigt. Es habe keine Dikussionen gegeben, sagt Gemeindeschreiberin Barbara Gerber. 32 Stimmberechtigte (4,5 Prozent) nahmen an der Versammlung teil.

Auch zur Jahresrechnung 2018 sagten die Anwesenden einstimmig und diskussionslos Ja. Der allgemeine Haushalt schliesst mit einem Plus von knapp 14'000 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 197'000 Franken. Der Umsatz der Jahresrechnung beträgt 3,5 Millionen Franken.