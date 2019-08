Der Herbstkurier

In der BZ vom 10. August 1999 war zu lesen: «Ich hab’ den Herbst ins Emmental gebracht»

«Der Letzte, der von der Lüderenchilbi nach Hause kommt, hat den Herbst am Rücken.» So sagt der Volksmund. Oder, in kleiner Abweichung: «Der Letzte, der von der Lüderenchilbi nach Hause kommt, bringt den Herbst ins Tal.» Wie auch immer: Vor 20 Jahren war ein BZ-Kollege am Fest hoch über Langnau und hat lange, sehr lange darauf gewartet, dass er der Zweitletzte an der Chilbi ist. Er wollte nämlich unbedingt den Letzten kennen lernen und schauen, wie der den Herbst mitnimmt.