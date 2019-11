Der Emmenhof wird abgebrochen

Man mag es nicht glauben, dass Werner und Margrit Schürch am Abend des 22. Dezember die Lichter des Sternerestaurants Emmenhof für immer löschen werden. Denn noch empfängt die Dame des Hauses die Gäste an der Kirchbergstrasse in Burgdorf und sorgt für einen tadellosen Service. Während der Chef den Kochlöffel schwingt und sich auch gerne mal zu einem Schwatz in der Gaststube zeigt – wie eh und je. Doch eine Baupublikation zeigt, dass die Tage des 1898 von der Burgdorfer Brauerei Lochbach erbauten Gasthauses schon bald gezählt sein dürften.