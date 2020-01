Das Wachstum hält an

Seit dem Tiefstand Ende 2000 mit 14‘478 Personen nahm die Bevölkerung in Burgdorf stetig zu. Nachdem am 22. Dezember 2014 der 16‘000. Einwohner begrüsst werden konnte, stieg die Einwohnerzahl bis Ende 2015 auf 16‘204 Einwohner. Ein Jahr später flachte die Aufstiegskurve wieder etwas ab und verharrte kurz auf dem Stand von 16‘251 Personen. Ende 2017 war der Wohnbevölkerungsstand bei 16‘272 Personen angelangt. 2018 habe wiederum ein Bevölkerungswachstum von plus 145 Personen auf total 16‘417 verzeichnet werden können, teilte die Präsidialdirektion mit. Mit einem weiteren moderaten Wachstum um 162 Personen lebten Ende 2019 16‘579 Personen in Burgdorf.