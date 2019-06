Das Volk nickt den Nachkredit ab

40 Personen haben den Weg ins Kemmeribodenbad gefunden. Dort nahmen sie an der Gemeindeversammlung teil, die laut Gemeindeschreiber Markus Gerber keine Stunde in Anspruch nahm. Erst sagten die 5,8 Prozent der Schangnauer Stimmberechtigten Ja zur Rechnung 2018. Diese schloss im Gesamthaushalt mit einem Plus von knapp 290’000 Franken. Das Resultat war somit um 250’000 Franken erfreulicher, als Ende 2018 budgetiert worden war. Der Hauptgrund lag bei den Steuereinnahmen, die um 150’000 Franken höher waren als erwartet.