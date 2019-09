Das «Eidgenössische» kann beginnen

Noch ist es ruhig im Festzelt auf der Burgdorfer Schützenmatte. Zwei Tontechniker installieren Kabel für die Musikanlage. An mehreren Orten stehen Leitern und Koffer mit Equipment. Und unter dem Dach des riesigen Zeltes hängen die 26 Kantonsfahnen.

Mitten im Zelt steht Armin Bachmann. «Uns erwartet eine geballte Ladung an Musik und Lebensfreude», sagt er. Am Samstag und Sonntag steigt in Burgdorf das Schweizer Jugendmusikfest, das «Eidgenössische» der Jungmusikanten. 106 Formationen mit insgesamt 4300 Aktiven werden hier auftreten, dazu erwartet das OK rund 8000 Besucherinnen und Besucher. Da der Anlass nur alle fünf Jahre stattfindet, haben Jugendliche ein- oder höchstens zweimal die Chance, daran teilzunehmen. «Entsprechend hoch ist der Stellenwert des Festes», sagt Bachmann. Das Zentrum befindet sich auf der Schützenmatt, dazu kommen sechs weitere Konzertbühnen zwischen Kornhaus und Markthalle.