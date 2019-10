Das Dorf ist sich einig: Die Halle ist schön

Niemand sprach mehr von Geld, obwohl man die 12 Millionen Franken nicht gerade aus dem Ärmel schütteln konnte. Am Samstag in Langnau sah man nur lächelnde Gesichter, die zum Tag der offenen Tür durch die alte Turnhalle in die neue Anlage hereinströmten. Und das lag sicher nicht nur an der Gratisverpflegung, die man zur Feier des Tages hier den Besuchern offerierte. Von der Zuschauertribüne herab schauten viele Freunde, Eltern und Geschwister und auffallend viele Grosseltern zu, wie dort unten in den Arenen Sport getrieben wurde.