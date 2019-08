Das Bad in der Menge

Von 56'500 Personen kann man sich als Schwinger nur in der Arena des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2019 in Zug feiern lassen. In Sumiswald war die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitagabend natürlich nicht so gross, dafür sehr herzlich. Sieben Athleten des Schwingklubs Sumiswald hatten sich für das grösste je stattgefundene Schwingfest qualifizieren können. Alle sieben erbrachten Topleistungen und klassierten sich in der ersten Tabellenhälfte, zwei mischten gar um den Festsieg mit.