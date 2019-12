Die Brotsammelstelle wird immer beliebter

Ernst, ihr Mann, wusste von Beginn an: «Mich gibt es nur mit Pferd oder gar nicht», erzählt Margrit Dummermuth mit einem schelmischen Lächeln im Gesicht. Als die beiden 1985 ins Elternhaus von Ernst Dummermuth zogen, war denn auch ein Pferd dabei, das gerne altes, hartes Brot knabberte. So stellte die gelernte Köchin und ehemalige Wirtin einen Kessel an den Strassenrand, damit Anwohner ihre Brotreste abgeben konnten.