Bald geht in Burgdorf ein Foodtrail auf

Was hat es mit der Hühnersuppe genau auf sich? Und was ist die «Solätte»? Die ZähringerstadtBurgdorf ist neu eine der 12 Städten und 4 Naturpärke in der Schweiz, die Foodtrail anbieten.

Mit dem Rätselspass bietet sich eine neue Möglichkeit, die Stadt an der Emme zuerkunden und Interessantes aus ihrer Geschichte zu erfahren. Ausgestattet mit einer grünen Stofftasche und dem Rätselblatt macht man sich auf die Tour.

Wer den Ort nach den Hinweisen aus den Rätseln absucht, kommt von Genussstation zu -station. Dabei dürften laut der Emmental Tours AG auch Ortskundige Neues entdecken. Foodtrail verbindet den Rätselspass mit dem Kennenlernen regionaler Produkte. Auch die Kleinen können mitraten, in den Rätselunterlagen befindet sich auch ein Kinderrätselblatt.