Bahnverkehr wegen Bauarbeiten gestört

Am Bahnhof Burgdorf dürfte man in den kommenden Tagen etwas mehr Zeit brauchen. Der Bahnverkehr ist aufgrund von ausserordentlichen Bauarbeiten beeinträchtigt, wie den Lautsprecherdurchsagen am Bahnhof entnommen werden kann. Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Voraussichtlich dauern die Störungen bis am Freitag, 7. Februar, an. (ber)