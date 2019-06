Auto stürzt Hang hinab – Fahrer mit Rega ins Spital geflogen

Kurz vor 1940 Uhr am Mittwochabend kam es in Wynigen zu einem Unfall. Dies teilt die Kantonspolizei Bern mit. Ein Auto fuhr von Wynigen herkommend in Richtung Schmidigen-Mühleweg, als es im Bereich Kappelen in einer Linkskurve von der Strasse abkam. Daraufhin stürzte das Fahrzeug einen steilen Abhang hinunter, überschlug sich gemäss aktuellen Erkenntnissen mehrmals und kam schliesslich am Fusse des Hanges zum Stillstand. Der Autolenker musste durch die aufgebotenen Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden.