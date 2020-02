Altbewährtes neu reglementiert

Was ändert sich für den Stromkunden in Eggiwil? Nichts. Für die Netzbetreiber? Nichts. Für die Gemeinde? Ebenfalls nichts. Und trotzdem hat der Gemeinderat von Eggiwil ein «Reglement für die Erhebung einer Konzessionsabgabe Stromversorgung» erarbeitet. Es liegt aktuell öffentlich auf. Sollten die Stimmberechtigten damit nicht einverstanden sein, können sie bis am 17. März verlangen, dass der Erlass an einer Gemeindeversammlung traktandiert und behandelt wird. 70 Personen müssten einen entsprechenden Antrag unterzeichnen.