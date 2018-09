Zwei Autos in Zollbrück kollidiert - drei Verletzte

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, kam es am Mittwochnachmittag in Zollbrück kurz nach 13.10 Uhr zu einem Unfall. Ein Auto fuhr von Ramsei in Richtung Langnau, als es auf Höhe der Langnaustrasse 100 aus noch unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn abkam und auf eine Steintreppe auffuhr.

Das Auto hob ab, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit einem Auto, das in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Letzteres kam daraufhin ebenfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Kandelaber.

Die 53-jährige Lenkerin des Autos, das in Richtung Langnau fuhr, wie auch die 67-jährige Lenkerin des anderen Autos und deren 46-jähriger Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt.

Sie konnten die Autos selbstständig verlassen und wurden mit Ambulanzen zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die beiden Autos erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Die Langnaustrasse musste während den Unfall- und Bergungsarbeiten für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet. (ske/pkb)