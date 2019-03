Stühle und Pulte waren weniger gefragt. Wer die Gondelbahnkabine auf dem Pausenplatz erstanden hatte, ist unbekannt, aber weg war sie. Der Preis wurde an Ort und Stelle ausgehandelt, bezahlt wurde an der Kasse vor der Eingangstür.

Es gibt Spielgeräte

Simon Röthlisberger, als Präsident der Hochbaukommission für den Flohmärit verantwortlich, konnte am Abend noch nicht sagen, wie viel Geld in der Kasse war. «Ein schönes Sümmchen», mutmasste er – und lobte die fleissigen Baukommissionsmitglieder, die als Helfer mitmachten. Mit dem Geld will er Spielgeräte für die Schulkinder kaufen. Was nicht verkauft wurde, kommt in die Abfallmulde.

Und dann wird das Schulhaus selber zum Verkauf angeboten. «Es ist erst 55-jährig und sehr solide gebaut», so Röthlisberger. Da es in der Zone für öffentliche Nutzung liegt und über grosszügigen Umschwung verfügt, kämen womöglich Angebote aus dem sozialen Bereich wie betreutes Wohnen oder Tagesstätten infrage, sagte er. Selber ist er nie hier zur Schule gegangen. Es habe aber in der Gemeinde schon Stimmen gegeben, welche die Schliessung beklagten. Doch die vom Kanton für den Fortbestand der Schule geforderte Anzahl Kinder wurde nicht mehr erreicht.