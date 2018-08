Zu wenige qualifizierte Heilpädagogen

Kein schrilles Klingeln läutet die Stunde ein. Klassenlehrerin ­Pierangela Gilgen entlockt dem Xylofon einen sanften Dreiklang. Einige Kinder erkennen das Signal sofort, rennen nach vorne, nehmen im Kreis Platz.

Andere bleiben noch etwas in der Spielecke sitzen und bauen ungestört weiter an ihren Lego-Burgen. So lange, bis sie die Lehrerin freundlich, aber bestimmt nach vorne bittet. Noch sind die Kleinen nicht an den Schulalltag gewöhnt. Schliesslich besuchen sie erst seit ein paar Tagen die Primarschule Schlossmatt und brauchen noch etwas Zeit.

Zeit, die sie sich nehmen können. Denn als Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse (EK) erarbeiten sie den Stoff des ersten Schuljahres in zwei Jahren. Weil sie sich beispielsweise noch nicht so lange konzentrieren können, eine Lernschwäche haben oder in der Sprachentwicklung weniger weit sind.

«Ihre Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich», sagt Pierangela Gilgen. Um diesen gerecht zu werden, ist die Klasse kleiner: Elf Kinder sind in der EK. Zudem werden die Schüler in der Regel von einer Lehrerin mit einer zusätzlichen heilpädagogischen Ausbildung unter­richtet.

Arbeitsmarkt ausgetrocknet

Schulische Heilpädagogen wie Pierangela Gilgen sind gesucht. Beinahe noch mehr als Lehrerinnen und Lehrer. Im Kanton Bern seien auch nach dem Schulstart noch 7 Teilzeitstellen und 5 Stellvertretungen offen, sagt Erwin Sommer, Leiter des kantonalen Amtes für Kindergarten, Volksschule und Beratung.

«Es ist sehr schwierig, geeignete Personen zu finden.»Ruth Hubacher

Leitung Bereich Integration und besondere Massnahmen

In Burgdorf konnten zwar bis zu Schulbeginn alle Stellen besetzt werden, aber einfach war das nicht, wie Ruth Hubacher weiss. Sie leitet an der hiesigen Volksschule den Bereich Integration und besondere Massnahmen, zentrale Angebote. «Es ist sehr schwierig, geeignete Personen zu finden», sagt sie. Der Arbeitsmarkt sei extrem ausgetrocknet.

Zur Besetzung der Stellen werden vielerorts trotzdem Lehrer ohne Zusatzausbildung eingestellt. Mit der Bedingung, die heilpädagogische Ausbildung möglichst bald, aber spätestens innerhalb von fünf Jahren zu beginnen. Doch wird man so den Kindern mit besonderen Bedürfnissen gerecht? «Das sind teilweise nicht optimale Lösungen, aber wir müssen auch Kompromisse eingehen», sagt Hubacher.

Nicht optimale Lösungen

Pierangela Gilgen wurden bereits während des Studiums zur Sozial- und Heilpädagogin Stellen angeboten. So kam es, dass die damals 26-Jährige schon im vierten Semester in der Schulstube arbeitete. «Ich konnte das Gelernte gleich in der Praxis anwenden, das hat mir viel gebracht», sagt sie. Von Anfang an habe man sie als Fachperson angesehen, das sei nie ein Problem gewesen. «Aber es war natürlich mit einem gewissen Druck verbunden, weil ich den Ansprüchen der Lehrer gerecht werden wollte.»

Nach dem Abschluss musste sie dann ebenfalls nicht lange nach einer Anstellung suchen. Und fand als Lehrerin einer Einschulungsklasse das, was sie gesucht hatte.

Fast keine Kleinklassen mehr

EK sind die einzige Form der Kleinklassen, die es in Burgdorf noch gibt. Denn seit 2009 wurden die übrigen nach und nach zugunsten der integrativen Förderung aufgelöst. Die Einschulungsklassen hätten nach wie vor Ihre Berechtigung, meint Ruth Hubacher.

Der Unterricht in einer kleinen Klasse durch eine Heilpädagogin erleichtere den Schuleinstieg. «Das Ziel ist klar, dass die Mädchen und Jungen nach den zwei Jahren in eine Regelklasse integriert werden», hält Hubacher fest.

Kurze Sätze, einfache Worte

Dass die Kleinen langsam an den Schulalltag herangeführt werden, merkt man auch in der Schulstunde von Pierangela Gilgen. Nach fünfzehn Minuten im Kreis gibt es eine Bewegungspause. Das lassen sich die Kinder nicht zweimal sagen. Wie wild kreisen sie mit den Armen und kicken mit den Beinen in die Luft. Dann gilt es nochmals zehn Minuten stillzusitzen, bevor sie sich gruppenweise in der Spielecke zerstreuen dürfen.

Aber nicht nur eine klar strukturierte Lektion mit Pausen scheint wichtig. «Ich gebe die Anweisungen so einfach und klar wie möglich.» Die Heilpädagogin macht kurze Sätze, wählt einfache Worte und verpackt nur eine Information in eine Anweisung. «Ganz immer gelingt mir das aber nicht», merkt sie nach der Schulstunde an.

Gerade vorhin habe sie den Kindern gesagt, sie sollten sich erst von der Journalistin verabschieden, dann die Schuhe anziehen und dann der Lehrerin die Hand geben. «Und was haben sie zuerst gemacht? Das was sie zuletzt gehört haben», sagt sie und lacht. «Sie haben zuerst mir die Hand geschüttelt.» (Berner Zeitung)