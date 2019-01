Das Freizeitangebot ist heute viel grösser als früher. Müssen die Musikschulen um Schüler kämpfen?

Die Schülerzahlen sind im ganzen Kanton tendenziell rückläufig.

Wie will man wieder mehr Schüler gewinnen?

Die Präsenz der Musikschulen in der Öffentlichkeit, die Qualität und ein zeitgemässes Angebot sind auf jeden Fall wichtige Punkte dafür, auf sich aufmerksam zu machen. Ich sehe in Zukunft eine grosse Chance in der Kooperation von Volksschule und Musikschule, sei das in gemeinsamen Projekten, die zeitlich begrenzt sind, oder aber auch in der gemeinsamen Gestaltung der musikalischen Bildung der Kinder und Jugendlichen vor Ort.

Gibt es auch eine Zusammenarbeit unter den verschiedenen Musikschulen?

Die drei Musikschulen im Emmental (Anm. d. Red. Burgdorf, Sumiswald und Langnau) arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen, so zum Beispiel bei der Werbung für den Tag der offenen Tür oder in der Organisation von Stufentests. Mit diesen freiwilligen Tests können die Schüler herausfinden, auf welchem Niveau sie sind. Die dadurch gemeinsam genutzten Ressourcen kommen allen zugute.

Das bedingt aber auch, dass man sich nicht als Konkurrenz sieht.

Das sind wir zumindest bei den Kindern und Jugendlichen ohnehin nicht, dafür gibt es gesetzliche Grundlagen. Sie besuchen jene Musikschule, die in ihrer Nähe liegt. Es sei denn, sie wollen ein Instrument spielen, das nur an einer anderen Schule angeboten wird. Erwachsene hingegen können frei wählen, wo sie den Unterricht besuchen möchten.

Gibt es viele erwachsene Musikschüler?

In Sumiswald sind es gut zehn Prozent. Alle drei Musikschulen im Emmental wollen den Erwachsenenunterricht vorantreiben. Denn es gibt viele, die im Erwachsenenalter ein neues Instrument lernen wollen oder jenes wieder spielen möchten, das sie in der Kindheit gelernt haben.

Werden Sie in Burgdorf auch selbst unterrichten?

Leider bleibt dafür neben der Schulleitungstätigkeit und meiner Anstellung an der Hochschule keine Zeit mehr. Ich habe immer mit viel Freude unterrichtet. Diese musikalischen, pädagogischen und auch menschlichen Erfahrungen kann ich bei meiner neuen Stelle einbringen.