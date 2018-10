Wohnen in der Gastroküche

Der Gasthof Bären macht derzeit einen eher tristen Eindruck. Zwar ist die Tagesschule der Gemeinde Bätterkinden im Parterre eingemietet und füllt so wenigstens die ehemalige Gaststube wieder mit Leben. Der Rest des Gebäudes steht aber leer und ist sanierungsbedürftig. Das Restaurant ist seit Jahren geschlossen. Doch in etwa einem Jahr soll der Bären in neuem Glanz erstrahlen. Zwei 39-jährige Bätterkinder haben grosse Pläne mit dem 1833 erstellten Haus, dem auch eine Scheune angegliedert ist.

«Die Gastronomie ist an der Solothurnstrasse Richtung Kräiligen aber höchstwahrscheinlich Geschichte», wie Marcel Boss sagt. Er ist einer der beiden Inhaber der Bären Immobilien AG. Zusammen mit Sefer Seferi hat Boss den Bären im Mai 2017 gekauft und danach die AG gegründet.

Die beiden wollen das traditionsreiche Gebäude nun umnutzen – zu Wohnungen und einem Sportcenter. Dass im Bären künftig Sport getrieben anstatt gegessen werden soll, ist kein Zufall. Seferi ist ein international bekannter Boxer mit eigenem Club in Burgdorf. Dazu führt er in Bätterkinden einen Metallbaubetrieb. Künftig wolle sich Seferi aber mehr auf den Sport konzentrieren und im Bären deshalb ein Sportcenter aufbauen, erklärt Boss.

Ob dafür weitere Partner eingespannt würden, sei noch offen. Während Seferi beim Umnutzungsprojekt also eher für die sportlichen Belange verantwortlich ist, kümmert sich Boss um die administrative Seite. Er kommt aus der Finanzbranche und arbeitet als Geschäftsstellenleiter bei der Raiffeisenbank.

Entscheidende Hürde

Was hat die beiden motiviert, ein Restaurant zu kaufen, das sie gar nicht mehr als solches betreiben möchten? «Wir wollen das historische Gebäude, das im Dorf einen hohen Stellenwert hat, wiederbeleben und mindestens teilweise wieder der Öffentlichkeit zugänglich zumachen», erklärt Boss.

«Die Stallung diente einst als Zwischenstation der Schweizer Postkutsche.»Marcel Boss,?Mitinhaber der

Bären Immobilien AG

Derzeit stehen sie vor einer entscheidenden Hürde auf dem Weg zu ihrem Ziel: Das Baugesuch für die Umnutzung liegt noch bis Ende Oktober bei der Gemeinde öffentlich auf. Die Planung habe relativ lange gedauert und Geduld gebraucht, sagt der Banker. Anfang Jahr reichten sie beim Regierungsstatthalter ein Vorprojekt ein, um auszuloten, ob sie auf dem richtigen Weg waren. Die Erkenntnisse und Rückmeldungen der Ämter seien dann ins Gesuch eingeflossen.

Nun ist klar, was mit dem Gasthof Bären passieren soll. Neben der Tagesschule sind im Gastronomieteil des Gebäudes vier Wohnungen vorgesehen. Eine im Parterre, eine im ersten und zwei im zweiten Stock.

Aus WCs wird ein Zimmer

Gerade im Parterre kann man sich derzeit noch kaum vorstellen, dass hier einmal gewohnt werden soll. Denn die 2½-Zimmer-Wohnung soll dort entstehen, wo sich derzeit noch die Restaurantküche und die Toiletten befinden. Boss zeigt, wo Wände herausgerissen und neue erstellt werden sollen. Die Küche ist zwar leer, dennoch muss hier komplett umgebaut werden. «Danach wird aus der Küche das Wohnzimmer», sagt Boss. Und aus den Toiletten dürfte das Schlafzimmer werden.

Auch in den oberen Etagen wird sich einiges ändern. Das Säli im ersten Stock wollten die Besitzer eigentlich abtrennen, sodass zwei Wohnungen möglich gewesen wären. Der Saal muss laut Denkmalpflege allerdings so erhalten bleiben, wie er ist. So sei nun im ersten Stock eben eine 5½-Zimmer-Wohnung vorgesehen, sagt er.

Schliesslich kommen im zweiten Geschoss noch zwei Wohneinheiten dazu. Den grössten baulichen Bedarf gibt es jedoch in der alten Scheune, die eine interessante Geschichte hat. «Sie war einst eine Pferdestallung und diente als Zwischenstation der Schweizer Postkutsche», wie Boss herausgefunden hat. Hier seien die Pferde gewechselt worden.

Deshalb habe es später auch Hotelzimmer gegeben, weil mit der Kutsche irgendwann nicht mehr nur Post, sondern auch Personen transportiert worden seien. Als die Zeit der Postkutsche vorbei gewesen sei, seien die Stallungen dann eine Zeit lang vom Militär genutzt worden.

Doch von alledem wird bald nichts mehr zu sehen sein. Zwar soll zum Beispiel das alte Eingangstor zur Scheune erhalten bleiben, aber in Kombination mit einer neuen Glasfassade. «Das Alte soll mit Neuem verbunden werden», erklärt der Mitinhaber der AG. Das sei auch im Interesse der Denkmalpflege. Im Parterre gibt es dann Lagerräume, im ersten Stock Garderoben, Toiletten und einen grossen Raum mit Fitnessgeräten.

Im zweiten Stock werden Räume für Gruppentrainings eingerichtet. Sefer Seferi werde Trainings in verschiedenen Kampfsportarten anbieten, auch für Kinder, so Boss. Und schliesslich werde im unteren Stock, wo heute noch eine Kegelbahn vor sich hin altert, ein Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad eingebaut.

Eine Millioneninvestition

Die Bären Immobilien AG hat also einiges vor mit dem ehemaligen Gasthof. «Wir investieren eine mittlere siebenstellige Summe in das Projekt», sagt Boss. Läuft alles nach Vorstellungen der beiden Investoren, soll bereits in etwa einem Jahr das neue Sportcenter eröffnet werden. Das hänge aber davon ab, ob es so bewilligt werde, wie sie sich das vorstellen würden. Seferi und Boss glauben daran, dass dieses Angebot in einem Dorf der Grösse Bätterkindens erfolgreich sein wird.

«Die Lage hier sehen wir als Chance. Wir haben genügend Parkplätze und liegen an einer Hauptstrasse», sagt Boss. Zudem sehe er das Einzugsgebiet mit vielen kleinen Gemeinden auch im grenznahen Kanton Solothurn als Vorteil. Sonst müsse man für ein solch umfassendes Angebot nach Burgdorf oder Solothurn fahren. Zudem bringe Seferi mit seiner Bekanntheit als Sportler und seinem eigenen Boxclub bereits einige Kunden mit. «Wir starten also nicht bei null. Sonst wäre es schwieriger.» (Langenthaler Tagblatt)