«Wo ist der Haken?»

Das Projekt

An der Trachselwaldstrasse in Grünen, direkt neben der Reithalle, soll der neue Sumiswalder Werk- und Entsorgungshof entstehen. Zudem ist eine neue Sammelstelle mit unterirdischem Depot auf dem Dorfplatz geplant. Die heutigen Aussenstandorte wie die Einstellhalle im Eichholz würden aufgehoben. Nur in Wasen würde ein dezentraler Standort bestehen bleiben, damit lange Wege für den Strassenunterhalt vermieden werden können. Im Februar 2019 werden die Sumiswalder an der Urne über den Bruttokredit von 2,4 Millionen Franken abstimmen können. (grt)