Viel Sonnenschein und mildere Temperaturen sind für die kommenden Tage vorhergesagt. Perfektes Wetter also für einen Waldspaziergang. Wer einen solchen durch den Winterseyschachen von Hasle bis zum Lochbach macht, wird dabei eine Kuriosität entdecken, die ins Auge sticht: Entlang des Wanderweges stehen meterhohe Baumstümpfe. Wie geköpft sehen sie aus, die kronenlosen Eschen. Rund 180 sind es an der Zahl, versehen mit einem Punkt in leuchtendem Pink.