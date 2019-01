Es herrscht buntes Treiben, in der Luft hängt der Duft nach allerlei Frittiertem, die Menschen drängen sich durch die Strassen: Selten gibt es in Burgdorf so viel Betrieb, wie wenn der Nachtmarkt auf dem Programm steht. Zumindest in der Oberstadt. Zwar waren einige Stände und Food-Trucks jeweils an der Bahnhofstrasse platziert, und manche Besucher flanierten dort entlang, doch die Massen waren anderswo.