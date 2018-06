«Wir haben jetzt mehr Schlagkraft»

Nach der Fusion mit Burgdorf gibt es den Handwerker- und Gewerbeverein Oberburg nicht mehr. Stimmt Sie dies traurig?

Christina Güdel: Ja, ein Stück weit schon. Denn Oberburg hat eine etwas andere Kultur als Burgdorf. Tatsache ist allerdings, dass wir in den letzten Jahrzehnten auch räumlich so stark zusammengewachsen sind, dass eine Fusion Sinn macht. Trotzdem kann ich etwas Wehmut nicht verleugnen.

99 Jahre hatte der Verein Bestand, nun geht den Oberburger Handwerkern und Gewerblern quasi die Heimat verloren.

Spur- und emotionslos ging die Aufgabe der Eigenständigkeit nicht an mir vorbei. Auch mein Vater, der in Oberburg ein Geschäft führte, gehörte dem Handwerker- und Gewerbeverein an. Es war Tradition, gemeinsam für die gleichen Interessen einzu­stehen. Allerdings hielten sich die Aktivitäten unseres Vereins in den letzten Jahren in engen Grenzen. Kommt hinzu, dass etwa ein Drittel unserer Aktiven bereits beim Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf Mitglied ist.

«Ob wir in Oberburg allein eine Zukunft gehabt hätten, ist schwierig zu sagen.»



Christina Güdel

Präsidentin Gewerbeverein

Eine Fusion der beiden benachbarten Handwerker- und Gewerbevereine drängte sich auf.

Ob wir in Oberburg allein eine Zukunft gehabt hätten, ist schwierig zu sagen. Als ich vor einem Jahr das Präsidium übernommen habe, war es mein Ziel, den Verein wiederzubeleben. Jedoch musste ich einsehen, dass dazu ein Kraftakt nötig gewesen wäre, den ein so kleiner Verein, wie wir es waren, kaum hätte bewältigen können.

Deshalb haben Sie bei den ­Burgdorfern angeklopft?

Ich habe mir dies zwar überlegt. Doch die Anfrage kam vom Burgdorfer Handwerker- und Gewerbeverein. Aktiv in Richtung einer Fusion hätte ich mich nicht bewegt. Dies, weil man sich in Oberburg noch vor wenigen Jahren ganz klar einig war, dass man nicht mit Burgdorf fusionieren wollte.

Inzwischen kam es zu einem Umdenken.

Nachdem wir die Anfrage erhalten hatten, machten wir bei un­seren Mitgliedern eine Umfrage. Das Resultat war klar: Alle, die antworteten, sprachen sich für eine Fusion mit Burgdorf aus.

Haben Sie nicht Angst, als kleiner Verein unter die Räder der grossen Burgdorfer zu geraten?

Einige unserer rund 50 Mitglieder befürchten dies tatsächlich. Damit wir unsere Meinungen einbringen können und nicht unter die Räder geraten, sind wir im Vorstand vertreten. Aktuell gehöre ich diesem Führungsgremium an.

Welchen Nutzen haben die Oberburger von ihrer Mitgliedschaft beim fusionierten Verein KMU Region Burgdorf?

Zusammen haben wir mehr Manpower und mehr Schlagkraft. Gemeinsam können wir mehr erreichen. Unsere Meinungen werden besser gehört und erhalten mehr Gewicht. Gerade wenn es um so wichtige Geschäfte wie die Zufahrt Emmental geht. Aber auch bei Grossratswahlen hatten wir bisher kaum Möglichkeiten, Kandidatinnen und Kandidaten aus unseren Reihen zu unterstützen. Der Verein KMU Region Burgdorf hat da bessere finanzielle Ressourcen.

(Berner Zeitung)