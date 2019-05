Wieso musste die Ehefrau sterben?

Die Sonne war an jenem Februarmorgen 2016 noch nicht aufgegangen, als sich bei der Kantonspolizei Bern ein Tunesier meldete. Er habe seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung in Hasle «etwas angetan», teilte der Anrufer mit. In einem verwahrlosten Haus zwischen den Bahngleisen und der Emme entdeckte eine Patrouille wenig später eine weibliche Leiche. Sie wies Schnittwunden auf. Daneben befand sich der Mann, der die Kapo gerufen hatte. Die Polizei nahm ihn auf der Stelle fest.