Wie sich Blaser Swisslube den Sozialstern verdient hat

Als die Blaser Swisslube AG ­letzthin von den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern (UPD) den Berner Sozialstern ­erhielt, wurde sie damit für «aussergewöhnlichen Einsatz im Bereich der beruflichen Integration von Menschen mit psychisch bedingten Leistungseinschränkungen» ausgezeichnet. Laut Markus Hunziker, Job-Coach der UPD und Jurymitglied, hat die Firma den Preis deshalb verdient, weil sie sehr viele langjährige Mitarbeitende ­habe und einen niedrigen Anteil an Krankheitsausfällen verzeichne. Zudem gebe sie Personen mit einer psychisch bedingten Leistungseinschränkung die Chance, bei ihr Fuss zu fassen. «Das ist für uns nicht selbstverständlich, bei einer Firma, die sich dem internationalen Wettbewerb stellen muss.»



Der Preis wurde heuer zum neunten Mal vergeben. Schon zweimal ging er an eine Firma aus dem Emmental: 2014 an die Aromalife AG in Utzenstorf, 2015 an die Senevita AG in Burgdorf. Und immer wieder seien Emmentaler Firmen unter den Nominierten, stellt Hunziker fest. «Diese Tatsache spricht eindeutig für das hohe Engagement der Emmentaler Firmen.» Erfreut stellt er fest, dass in den letzten Jahren immer mehr grössere Firmen ihre Verantwortung bei der beruflichen Integration wahrnähmen. Es seien jedoch die kleineren Firmen (10 bis 100 Mitarbeitende), die sich besonders engagierten. «Das heisst, es ist nicht in erster Linie die Frage, ob sich ein Betrieb das leisten kann, sondern ob ein Betrieb das will und eine Chance oder sogar ein Potenzial darin sieht.» Menschen mit einer psychischen Problematik seien nicht schlechtere Fachkräfte. Hunziker gibt das Gegenteil zu bedenken: «Es sind nicht selten gute bis sehr gute Fachkräfte, die durch die erlebten psychischen Probleme zu Menschen wurden, die gelernt ­haben, ihre Grenzen zu akzeptieren, und so auch eine Hilfe für die sogenannt ‹Normalen› sein können.» tgr