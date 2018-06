Wie im Bilderbuch

Über ein sehr reiches Kulturerbe verfügt Sumiswald. Viele sehenswerte historische Gebäude reihen sich in der Gemeinde nahezu aneinander. Die Zeugen der Vergangenheit und ihren Hintergrund sichtbar machen: Das hat sich die Regionalgruppe Burgdorf Emmental des Berner Heimatschutzes auf die Fahne geschrieben.

Die Geschichten dazu erzählt Dieter Schnell, Lehrer für Architekturgeschichte und Denkmalpflege an der Fachhochschule Bern, auf einem organisierten Rundgang durch das Dorf. 15 Interessierte folgen dem in Sumiswald aufgewachsenen Sachverständigen durchs Dorf, um künftig die Häuser mit anderen Augen zu sehen.

Gottes Gnade gut erkauft

Allen voran die prunkvolle Kirche im spätgotischen Stil, wie die meisten Kirchen im Kanton Bern Anfang 1500 erbaut, die sich zur Zeit der Reformation von den «Katholischen» abheben wollte. Zudem, erklärt Schnell, habe man im Mittelalter eine ganz böse Zeit mit Seuchen, Pest und Kriegen hinter sich gehabt. Also wollten sich die Menschen damals mit grosszügigen Geldspenden den Schutz und die Gunst Gottes sichern, indem sie ihm ein prächtiges Haus darboten.

Weiter geht der Bummel zur Bärenschene. «Diese unscheinbare Scheune ist eine einzigartige Kostbarkeit», so Schnell, denn alles sei im Originalzustand belassen. Im Geist kann man noch die Kutschen heranfahren sehen, denn hier war die Relaisstation der Hauptroute zwischen Bern und Luzern.

«Man hatte ­offensichtlich Geld in Sumiswald.»Dieter Schnell, Lehrer

Die Knechte führten die Rosse zum riesigen, acht­eckigen Brunnen an die Tränke und anschliessend in den Stall zum Ausruhen. Nicht nur eine Schmiede stand bereit, von der Bühne konnte auch Heu und Stroh heruntergeholt werden. Das Zaumzeug kam in die Sattelkammer, die Knechte schliefen nebenan. Die Herrschaften dagegen logierten im Bären gegenüber, dem Gasthaus mit Jahrgang 1750.

Als die Eisenbahn hundert Jahre später Kutschen und Gäste ausbleiben liess, baute der Bären-Wirt eine Trinkhalle und eine Kegelbahn für die Einheimischen. Der Bären wurde aufgestockt, und prächtige Säle hiessen die Gesellschaft willkommen für Familienfeiern und Vereinsanlässe. Dazu eignete sich nichts mehr als der grosse Saal mit Deckenmalerei und Kronleuchtern.

Stein für Pfarrherrn

Zurück in die Gegenwart und weiter zum Pfarrhaus. Der Wichtigkeit dieses Staatsvertreters wegen liess der Architekt von weit her Sandstein bringen und errichtete ein fast schlossähn­liches Gebäude mit gestuftem Dach und Bogenfenstern. Zehnder war in der Stadt Bern wohlbekannt, nach ihm ist das Zehndermätteli benannt.

Ringsum stehen Häuser, die ein Zimmermann entworfen und ausgeführt hat. Sie alle – ob nun Bauern, Handwerker oder Händler sie bewohnten – sind aus Holz gezimmert, einem schwierigen Material, weil es sich verzieht. Es «arbeitet», das musste beim Bau berücksichtigt werden. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts kamen die typischen Ründen in Mode – ein spezieller Dachunterseiten-Abschluss –, zweckmässig als Schutz der Dachbalken und eine Zierde, die oft bemalt wurde.

Manche Bauernhäuser wurden hellgrau gestrichen, um einen «nobleren» Steinbau vorzutäuschen. «Man hatte offensichtlich Geld in Sumiswald», berichtet Schnell, denn der Kutschenverkehr brachte regen Handel mit sich. Anders als in der Stadt sei hier der Aussenraum zwischen den Häusern privat – Gärten, Weiden, Obstplantagen, «Fyrabebänkli».

Herrschaftssitz des Juristen

Alle Perlen im Ort aufzuzählen, führte zu weit. Das Gasthaus Kreuz, Jahrgang 1664, mit aufwendiger Zimmerkunst und Schnitzerei eine Augenweide! Kein Wunder, diente es als Kulisse für mehrere Gotthelf-Filme. Das behäbige Burgerhaus am Dorfrand, 1807 erbaut, daneben ein mit Holzschindeln verkleidetes Gebäude im romantischen Swiss-Chalet-Stil. Oder das Haus eines Juristen mit griechisch-römischen Säulen und Lünettenfenstern unterm Dach: ein Herrschaftssitz. Sie alle sind Zeugen des reichen Kulturerbes von Sumiswald. (Berner Zeitung)