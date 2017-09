Wie ein Zirkus ohne Zelt

«In der Übergangssituation wollten wir auf keine Aufführungen verzichten», betonte Dina Zeder, Verwaltungsleiterin des Casino-Theaters Burgdorf, gestern bei der Präsentation des Programms der Saison 2017/2018. Ein hehres Ziel, das sie und Geschäftsführer Peter Schläfli jetzt tatsächlich möglich machen. «Tour d’Emmental» heisst die Devise. Will heissen: Die Kleinkunstvorstellungen und Konzerte finden an 21 Orten im Emmental und einem im Oberaargau statt.

Neben altehrwürdigen Sälen in historisch bedeutsamen Gasthöfen treten die Künstler auch in der Werkhalle der Localnet in Burgdorf, bei Möbel Pfister und auf der Power-Farm in Lyssach oder in der Ga­rage Hofmann in Oberburg auf. Überall, wo sie angefragt hätten, seien sie mit offenen Armen empfangen worden, sagte Schläfli. Die Gastfreundschaft sei so riesig gewesen, dass das Casino-Theater nicht an allen angebotenen Spielorten haltmachen könne.

Tiefere Gagen als sonst

Sämtliche Schauspiel- und Musiktheatervorstellungen finden dagegen im Stadttheater Solothurn statt. Wer ein Abonnement A oder B besitzt, kann sich von einem Casino-Bus von Burgdorf nach Solothurn und zurück chauffieren lassen. Auch in der Übergangssaison werden für alle Schulstufen Theatervorstellungen angeboten. Diese gehen in der Aula Gsteighof, in einem Schulzimmer sowie im Singsaal des Lindenfeld-Schulhauses über die Bühne. Eine Sondervorstellung für 100 Kinder wird in Alchenflüh stattfinden.

In die Tat umsetzen konnte das Casino-Team die «Tour d’Emmental» auch dank langjährigen Be­ziehungen zu den Künstlerinnen und Künstlern. Weil es in den Kellern und Sälen nur Platz für 80 bis maximal 200 Personen habe, «mussten wir mit den Künstlern auch über die Höhe der Gage reden», erklärte Peter Schläfli. Das Echo sei überwältigend gewesen. Sämtliche Angefragten hätten sofort Entgegenkommen signalisiert. So habe zum Beispiel Kabarettist Simon Enzler gesagt, er mache mit; allerdings nur, wenn er im Saal einer Beiz auftreten könne. Fakt ist nun: Am 4. November wird der Mann aus Appenzell im Gasthof Rössli in Zollbrück und am 27. Januar im Saal des Freischütz’ in Utzenstorf zu sehen und hören sein.

Von der Werkstatt in den Saal

Gleich achtmal wird Schauspieler und Kabarettist Mike Müller in der laufenden Saison im Emmental ein Gastspiel geben. Sein Programm «Heute Gemeindeversammlung» werde in den Sälen der Gasthöfe zu einem besonderen Event, meinte Schläfli, so etwa im Löwen in Schangnau. Gespannt darf man zudem sein, wie das Konzert des Bluesgitarristen Philipp Fankhauser in der Werkhalle des Energieunternehmens Localnet AG akustisch ausfallen wird.

Übrigens: Alle Vorstellungen beginnen um 20.15 Uhr. So hätten die Besucherinnen und Besucher der Vorstellungen genügend Zeit, in den Landgasthöfen zu Abend zu essen und das Ambiente ausgiebig zu geniessen, sagte Dina Zeder gestern. Die Sitzplätze werden nicht nummeriert sein, sondern nach dem Prinzip «Wer zuerst kommt, hat die Wahl» vergeben.

Die Denkmalpflege macht mit

So besonders die 22 Spielorte sind, so speziell ist auch das fast 100-seitige Programm des Casino-Theaters Burgdorf. Denn neben den üblichen Beschreibungen der Künstler und Programme hat die Denkmalpflege des Kantons Bern die Geschichte der altehrwürdigen Landgasthöfe, in deren Sälen jetzt bekannte Künstlerinnen und Künstler auftreten werden, zusammengestellt. Ein Beispiel: «Die erste Erwähnung eines Gasthofs Bären in Sumiswald findet sich bei Jeremias Gotthelf. In ‹Die schwarze Spinne› erzählt er, wie sich 1434 die erwachsenen Männer nach einem Begräbnis im Wirtshaus an den berühmten ‹Schybentisch› setzten. Zu dieser Zeit war der Bären bereits eine Taverne.»

Trotz grossem logistischem Aufwand freue er sich sehr auf die spezielle Saison, betonte Schläfli. Und: «In dieser Saison ist das Casino-Theater wie ein Zirkus, aber ohne Zelt unterwegs.»

(Berner Zeitung)